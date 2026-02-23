Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину из-за «Дружбы»

Словакия — одна из ключевых стран, через которые электроэнергия из европейской энергосистемы поступает на Украину

Роберт Фицо (Фото: Nicolas Tucat / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Перед тем, как принять меры Фицо отметил, что хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Премьер планировал обсудить с ним вероятность и сроки возобновления поставок нефти в Словакию, однако получил сообщение о том, что Зеленский «готов к разговору только после 25 февраля».

«Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что меру отменят после возобновления поставок нефти в Словакию. «В противном случае мы прибегнем к дальнейшим ответным мерам», — предупредил премьер.

В связи со сложившийся ситуацией Фицо провел совещание с министром финансов республики Ладиславом Каменицким.

«Я попросил <...> прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину. С сегодняшнего дня действует правило, что если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такую помощь она не получит. Как я уже сказал, это первый ответный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств», — заявил премьер.

Словакия — одна из ключевых транзитных стран, через которые электроэнергия из европейской энергосистемы поступает на Украину, отмечает Pravda. Как пишет издание, прекращение поставок в особой степени проявится в периоды повышенного потребления или при повреждениях украинской энергоинфраструктуры.

Украина также импортирует электроэнергию, но в меньших объемах, из Польши, Румынии и Молдавии.

Материал дополняется