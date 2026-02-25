Число погибших после атаки БПЛА в Смоленске выросло до семи

Число погибших в результате ночной атаки БПЛА по Смоленской области возросло до семи человек. В результате удара по химзаводу предприятие получило повреждения. Следствие возбудило дело по статье 205 УК РФ — «террористический акт»

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Семь человек погибли и не менее 10 пострадали от атаки БПЛА ВСУ по предприятию в Смоленской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РБК.

По факту удара по предприятию в Смоленской области ГУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения. Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб», — говорится в сообщении. По данным следствия, повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части и автомобиль для тушения пожаров. Собственник получил значительный имущественный ущерб.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали завод по производству минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж». Губернатор Смоленской области сообщил о смерти четырех мирных жителей.



Посла атаки Анохин сообщил, что власти рассматривают возможность эвакуации жителей населенного пункта вблизи химзавода, подвергшегося атаке.