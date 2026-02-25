 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Число погибших после атаки БПЛА в Смоленске выросло до семи

Число погибших в результате ночной атаки БПЛА по Смоленской области возросло до семи человек. В результате удара по химзаводу предприятие получило повреждения. Следствие возбудило дело по статье 205 УК РФ — «террористический акт»
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Семь человек погибли и не менее 10 пострадали от атаки БПЛА ВСУ по предприятию в Смоленской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РБК.

По факту удара по предприятию в Смоленской области ГУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения. Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб», — говорится в сообщении. По данным следствия, повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части и автомобиль для тушения пожаров. Собственник получил значительный имущественный ущерб.

Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА
Политика
Василий Анохин

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали завод по производству минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж». Губернатор Смоленской области сообщил о смерти четырех мирных жителей.

Посла атаки Анохин сообщил, что власти рассматривают возможность эвакуации жителей населенного пункта вблизи химзавода, подвергшегося атаке.

Авторы
Теги
Илья Трапезников, Елена Степанова Елена Степанова
беспилотники Смоленск Василий Анохин Военная операция на Украине
