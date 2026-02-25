 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области

Смоленская область ночью подверглась атаке дронов, в результате которой, согласно последним данным, погибли четверо мирных жителей. Об этом в видеообращении в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дорогобуж». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли», — сказал он.

Еще десять человек получили ранения. Их госпитализировали.

ПАО «Дорогобуж» — это химический завод, производящий минеральные удобрения.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Смоленская область
