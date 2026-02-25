Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области
Смоленская область ночью подверглась атаке дронов, в результате которой, согласно последним данным, погибли четверо мирных жителей. Об этом в видеообращении в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дорогобуж». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли», — сказал он.
Еще десять человек получили ранения. Их госпитализировали.
ПАО «Дорогобуж» — это химический завод, производящий минеральные удобрения.
Материал дополняется
