Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области

Смоленская область ночью подверглась атаке дронов, в результате которой, согласно последним данным, погибли четверо мирных жителей. Об этом в видеообращении в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дорогобуж». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли», — сказал он.

Еще десять человек получили ранения. Их госпитализировали.

ПАО «Дорогобуж» — это химический завод, производящий минеральные удобрения.

Материал дополняется