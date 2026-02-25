 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Анохин
Василий Анохин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Власти Смоленской области рассматривают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи химзавода, который подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

ПАО «Дорогобуж» находится в городе Дорогобуж, который расположен в центральной части Смоленской области, в 60 км к востоку от Смоленска.

«На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. Для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — написал Анохин в телеграм-канале.

Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области
Политика

Минувшей ночью на Смоленскую область была совершена массированная атака беспилотников — силы ПВО сбили 14 дронов, под обстрел попало гражданское производственное предприятие ПАО «Дорогобуж», специализирующееся на выпуске азотных удобрений. Четыре человека погибли, десять получили ранения. На месте удара возник пожар.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Смоленская область эвакуация Военная операция на Украине беспилотники
