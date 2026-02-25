Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА
Власти Смоленской области рассматривают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи химзавода, который подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
ПАО «Дорогобуж» находится в городе Дорогобуж, который расположен в центральной части Смоленской области, в 60 км к востоку от Смоленска.
«На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. Для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — написал Анохин в телеграм-канале.
Минувшей ночью на Смоленскую область была совершена массированная атака беспилотников — силы ПВО сбили 14 дронов, под обстрел попало гражданское производственное предприятие ПАО «Дорогобуж», специализирующееся на выпуске азотных удобрений. Четыре человека погибли, десять получили ранения. На месте удара возник пожар.
