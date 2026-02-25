Роспотребнадзор опроверг массовое отравление туристов в Домбае
Информация о массовом инфекционном заболевании отдыхающих в курортном поселке Домбай не соответствует действительности, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике. По факту проверки специалисты не нашли подтверждения эпидемии среди туристов.
Ведомство провело проверку в связи с появлением соответствующих публикаций. В частности, об этом писал телеграм-канал Shot. Согласно официальным данным, с 1 января по 25 февраля зарегистрирован лишь один случай обращения в лечебно-профилактическую организацию по поводу острой кишечной инфекции, и заболевшим является местный житель.
Специалисты исследовали пробы водопроводной и речной воды из водоисточника. Как заявили в ведомстве, взятые образцы соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Управление еще направило в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР» поручение о проведении дополнительных лабораторных исследований водопроводной воды в контрольных точках поселка Домбай.
Роспотребнадзор по КЧР призвал жителей и гостей региона при появлении симптомов инфекционных заболеваний не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.
