 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор опроверг массовое отравление туристов в Домбае

Домбай
Домбай (Фото: Сергей Русанов / ТАСС)

Информация о массовом инфекционном заболевании отдыхающих в курортном поселке Домбай не соответствует действительности, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике. По факту проверки специалисты не нашли подтверждения эпидемии среди туристов.

Ведомство провело проверку в связи с появлением соответствующих публикаций. В частности, об этом писал телеграм-канал Shot. Согласно официальным данным, с 1 января по 25 февраля зарегистрирован лишь один случай обращения в лечебно-профилактическую организацию по поводу острой кишечной инфекции, и заболевшим является местный житель.

Роспотребнадзор допустил новую волну свиного гриппа весной
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Специалисты исследовали пробы водопроводной и речной воды из водоисточника. Как заявили в ведомстве, взятые образцы соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Управление еще направило в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР» поручение о проведении дополнительных лабораторных исследований водопроводной воды в контрольных точках поселка Домбай.

Роспотребнадзор по КЧР призвал жителей и гостей региона при появлении симптомов инфекционных заболеваний не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Стефания Барченкова
Роспотребнадзор отравление эпидемия Домбай Карачаево-Черкесия
Материалы по теме
Роспотребнадзор допустил новую волну свиного гриппа весной
Общество
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска
Общество
Роспотребнадзор сообщил о 96 заболевших норовирусом в школе Петербурга
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Почти половина биткоинов куплены выше текущего курса. Как пережить обвал Крипто, 16:45
Как «ужасные» брянские панки Kick Chill попали в фильм «Здесь был Юра» Стиль, 16:43
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто Экономика, 16:42
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» Бизнес, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:39
Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба Спорт, 16:36
Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда Крипто, 16:33
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира Спорт, 16:30
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов Политика, 16:30
В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги Общество, 16:29
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции Экономика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки Технологии и медиа, 16:21
Цифровую платформу МТС Exolve включили в реестр российского ПО Пресс-релиз, 16:20