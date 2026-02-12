 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска

Фото: Виль Равилов / РИА Новости
Фото: Виль Равилов / РИА Новости

Карантин в интернате Прокопьевска, где в конце января скончались девять человек, продлен из-за выявления новых случаев заболеваний, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

«Продлен до 26 февраля 2026 года в связи с выявлением новых случаев заболеваний», — говорится в сообщении.

В больницах остаются 19 постояльцев интерната в Прокопьевске
Общество
Фото:Виль Равилов / РИА Новости

24 января стало известно о вспышке гриппа А в интернате, утром 29 января минсоцзащиты Кузбасса сообщило, что комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев. Позднее ведомство уточнило, что семь пациентов умерли из-за проблем с сердцем.

По первоначальным данным СК, в интернате произошла вспышка вирусной инфекции «в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения».

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и создавшем угрозу наступления таких последствий (ст. 236 УК; максимальное наказание — лишение свободы до двух лет). Позже СК ужесточил квалификацию дела, сменив на ч. 3 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

30 января учреждение закрыли на карантин в связи со вспышкой внебольничной пневмонии.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Кузбасс Кемеровская область карантин пневмония Роспотребнадзор
