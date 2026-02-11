Роспотребнадзор сообщил о 96 заболевших норовирусом в школе Петербурга

Школа № 39 (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга зарегистрировано 96 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вызванной норовирусом, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора в телеграм-канале.

«Всего зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, сотрудников пищеблока АО «КСП «Волна», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор уточнил, что специалисты нашли у заболевших и контактных лиц норовирусную инфекцию. В школе проведены противоэпидемические мероприятия для локализации и ликвидации очага норовирусной инфекции.

4 февраля ведомство сообщило о регистрации семи случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы, 6 февраля — о регистрации 37 случаев заболевания.

С 4 февраля учебный процесс в школе приостановлен.