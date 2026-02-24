Роспотребнадзор допустил новую волну свиного гриппа весной
В России зарегистрировали 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом с 16 по 22 февраля. Увеличения доли штаммов гриппа может вызвать новую волну заражений в стране, сообщил Роспотребнадзор в канале в Max.
Результаты лабораторного мониторинга показали увеличение доли вирусов гриппа, при этом общие показатели заболеваемости снизились. Как предположили в Роспотребнадзоре, штаммы даже при более медленном распространении потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весной.
С 16 по 22 февраля в России зарегистрировали 750 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что сопоставимо с уровнем заболеваемости в октябре 2025 года. Кроме того, за это время по России было зафиксировали 5,8 тыс. случаев COVID-19. В то же время в России доминирующим штаммом стал гонконгский грипп, который также преобладает в Европе, сообщал Роспотребнадзор в середине февраля.
Свиной грипп (H1N1) в 2009 году вызвал глобальный всплеск заболеваемости и особенно тяжело переносился молодыми взрослыми, беременными женщинами и людьми с хроническими заболеваниями. Гонконгский вирус, известный с конца 1960-х годов, считается особенно опасным для пожилых людей, так как чаще приводит к госпитализациям и осложнениям.
