Роспотребнадзор допустил новую волну свиного гриппа весной

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В России зарегистрировали 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом с 16 по 22 февраля. Увеличения доли штаммов гриппа может вызвать новую волну заражений в стране, сообщил Роспотребнадзор в канале в Max.

Результаты лабораторного мониторинга показали увеличение доли вирусов гриппа, при этом общие показатели заболеваемости снизились. Как предположили в Роспотребнадзоре, штаммы даже при более медленном распространении потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весной.

С 16 по 22 февраля в России зарегистрировали 750 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что сопоставимо с уровнем заболеваемости в октябре 2025 года. Кроме того, за это время по России было зафиксировали 5,8 тыс. случаев COVID-19. В то же время в России доминирующим штаммом стал гонконгский грипп, который также преобладает в Европе, сообщал Роспотребнадзор в середине февраля.

Свиной грипп (H1N1) в 2009 году вызвал глобальный всплеск заболеваемости и особенно тяжело переносился молодыми взрослыми, беременными женщинами и людьми с хроническими заболеваниями. Гонконгский вирус, известный с конца 1960-х годов, считается особенно опасным для пожилых людей, так как чаще приводит к госпитализациям и осложнениям.