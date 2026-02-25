Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов
Инфраструктура для беспилотных летательных аппаратов уже развернута примерно в трети регионов России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.
«Одновременно развивали и беспилотные авиационные системы. Инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций уже развернута примерно в трети наших регионов», — сказал Мишустин.
Осенью 2025-го в ВС России создали Войска беспилотных систем. В июне того же года президент России Владимир Путин призывал обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.
Глава государства отмечал, что на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Они используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.
Путин также подчеркнул, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль на Украине, и тоже «не опаздывает».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности