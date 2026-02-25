Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов

Мишустин: инфраструктуру для испытаний БПЛА развернули в трети регионов России

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Инфраструктура для беспилотных летательных аппаратов уже развернута примерно в трети регионов России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Одновременно развивали и беспилотные авиационные системы. Инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций уже развернута примерно в трети наших регионов», — сказал Мишустин.

Осенью 2025-го в ВС России создали Войска беспилотных систем. В июне того же года президент России Владимир Путин призывал обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

Глава государства отмечал, что на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Они используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.

Путин также подчеркнул, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль на Украине, и тоже «не опаздывает».