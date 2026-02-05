 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
«Ростех» разработал снаряд с дистанционным подрывом для борьбы с дронами

«Ростех» покажет в Эр-Рияде снаряд с дистанционным подрывом для борьбы с дронами

«Ростех» разработал снаряд с дистанционным подрывом для борьбы с дронами
«Ростех» впервые представит на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде снаряд для дистанционного поражения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В компании разработали 30-мм патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно управляемым взрывателем. Боеприпас предназначен для автоматических пушек 2А42, которые устанавливаются, в частности, на боевые машины десанта, БМП-2, БМПТ, а также на вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М.

Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, прицельный комплекс рассчитывает точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, чтобы поражать беспилотники шрапнелью. По его словам, ввод времени детонации происходит автоматически по оптической линии.

В госкорпорации добавили, что снаряд покажут в экспозиции «Рособоронэкспорта» на выставке World Defense Show 2026, которая пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 12 февраля.

У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов
Политика

В январе «Ростех» впервые поставил российским военным системы «Зубр», предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. В пресс-службе компании заявили, что комплекс в дистанционном режиме обнаруживает воздушные цели, включая малоразмерные БПЛА и барражирующие боеприпасы, берет их на сопровождение, после чего оператор дает команду на поражение.

