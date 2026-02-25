Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Лидеры 50 украинских неправительственных организаций в совместном заявлении призвали президента Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады не проводить референдум по мирному плану, в том числе по уступке территорий, сообщает Detector Media.

«Предостерегаем президента и Верховную раду Украины от любых попыток объявить референдум с нарушением требований статьи 72 Конституции Украины, поскольку такие попытки носили бы откровенно противоправный характер и имели бы непредсказуемые разрушительные последствия», — говорится в заявлении.

«Попытка навязать украинцам легитимизацию мирных соглашений через референдум является незаконной и недопустимой, противоречит Конституции и законам Украины и угрожает национальным интересам нашего государства», — считают авторы обращения. По их словам, президент государства не имеет права заключать соглашение, по которому стране придется отказаться от части своих территорий.

По словам подписантов обращения, Украина провела лишь один эффективный референдум, когда подтвердила Акт о провозглашении независимости государства. Также они считают, что в предполагаемый референдум вмешается Россия, которая повлияет на его результаты.

В заявлении говорится, что после создания соответствующих условий в стране должны пройти «чрезвычайно сложные президентские, парламентские и местные выборы», которые по закону не могут быть объединены с референдумом.

Таким образом, подписанты призвали убрать из повестки тему утверждения мирного договора на референдуме, а также не позволить представителям Украины подписать мирное соглашение, противоречащее Конституции.

В конце декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по мирному плану на Украине. Условием для этого он назвал прекращение огня со стороны России минимум на два месяца.

По итогам опроса независимого Киевского международного института социологии выяснилось, что 55% опрошенных украинцев поддерживают проведение этого референдума, а 32% выступают против. Еще 14% не смогли определиться с выбором.