 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям

Сюжет
Переговоры России и Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Лидеры 50 украинских неправительственных организаций в совместном заявлении призвали президента Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады не проводить референдум по мирному плану, в том числе по уступке территорий, сообщает Detector Media.

«Предостерегаем президента и Верховную раду Украины от любых попыток объявить референдум с нарушением требований статьи 72 Конституции Украины, поскольку такие попытки носили бы откровенно противоправный характер и имели бы непредсказуемые разрушительные последствия», — говорится в заявлении.

«Попытка навязать украинцам легитимизацию мирных соглашений через референдум является незаконной и недопустимой, противоречит Конституции и законам Украины и угрожает национальным интересам нашего государства», — считают авторы обращения. По их словам, президент государства не имеет права заключать соглашение, по которому стране придется отказаться от части своих территорий.

По словам подписантов обращения, Украина провела лишь один эффективный референдум, когда подтвердила Акт о провозглашении независимости государства. Также они считают, что в предполагаемый референдум вмешается Россия, которая повлияет на его результаты.

FT сообщила о планах Украины провести выборы и референдум весной
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В заявлении говорится, что после создания соответствующих условий в стране должны пройти «чрезвычайно сложные президентские, парламентские и местные выборы», которые по закону не могут быть объединены с референдумом.

Таким образом, подписанты призвали убрать из повестки тему утверждения мирного договора на референдуме, а также не позволить представителям Украины подписать мирное соглашение, противоречащее Конституции.

В конце декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по мирному плану на Украине. Условием для этого он назвал прекращение огня со стороны России минимум на два месяца.

По итогам опроса независимого Киевского международного института социологии выяснилось, что 55% опрошенных украинцев поддерживают проведение этого референдума, а 32% выступают против. Еще 14% не смогли определиться с выбором.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Референдум мирный план Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль оценил сообщения о датах выборов и референдума на Украине
Политика
FT сообщила о планах Украины провести выборы и референдум весной
Политика
Reuters узнал, что США и Украина обсудили график референдума и выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА Политика, 13:36
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ Общество, 13:34
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:33
Как концессии закрывают потребности регионов в фотовидеофиксации Компании, 13:30
Уволенному директору Лувра нашли замену Общество, 13:27
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола Спорт, 13:24
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов Политика, 13:20
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Собянин назвал ключевые задачи развития метро в Москве на 2026 год Недвижимость, 13:17
Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах» Общество, 13:17
Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы Спорт, 13:13
В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Политика, 13:12
Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям Общество, 13:10
Генеральным директором группы компаний «РТК-ЦОД» стал Давид Мартиросов Отрасли, 13:07
Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК Спорт, 13:04