Мишустин отметил важность повышения МРОТ в России
Минимальный размер оплаты труда в России с 2026 года вырос до 27 тыс. руб. — последовательное повышение МРОТ имеет важное значение, поскольку работодатель не имеет права начислять зарплату ниже этого уровня. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.
По словам Мишустина, изменение затронуло более 4 млн человек.
В октябре Мишустин говорил, что МРОТ в России продолжает расти быстрее инфляции. Он отмечал, что в 2025 году МРОТ увеличился более чем на 16,5%.
В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности