Мишустин отметил важность повышения МРОТ в России

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда в России с 2026 года вырос до 27 тыс. руб. — последовательное повышение МРОТ имеет важное значение, поскольку работодатель не имеет права начислять зарплату ниже этого уровня. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.

По словам Мишустина, изменение затронуло более 4 млн человек.

В октябре Мишустин говорил, что МРОТ в России продолжает расти быстрее инфляции. Он отмечал, что в 2025 году МРОТ увеличился более чем на 16,5%.

Минимальный размер оплаты труда ( МРОТ ) — это предел, ниже которого не может опуститься зарплата работника за календарный месяц. МРОТ регулярно индексируют, как правило, показатель растет ежегодно с 1 января.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб.