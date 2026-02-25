 Перейти к основному контенту
Мишустин отметил важность повышения МРОТ в России

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда в России с 2026 года вырос до 27 тыс. руб. — последовательное повышение МРОТ имеет важное значение, поскольку работодатель не имеет права начислять зарплату ниже этого уровня. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.

По словам Мишустина, изменение затронуло более 4 млн человек.

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году
Политика
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

В октябре Мишустин говорил, что МРОТ в России продолжает расти быстрее инфляции. Он отмечал, что в 2025 году МРОТ увеличился более чем на 16,5%.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это предел, ниже которого не может опуститься зарплата работника за календарный месяц. МРОТ регулярно индексируют, как правило, показатель растет ежегодно с 1 января.

В Москве МРОТ подняли более чем на 20%
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб.

Читайте РБК в Telegram.

