Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников
Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны сбили над территориями Брянской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской и Белгородской областей, а также над Крымом, Московским регионом и над акваторией Черного моря.
Ночью ограничения на полеты были введены в аэропорту Калуги — прием и выпуск рейсов был приостановлен с 1:29 до 6:04 мск.
