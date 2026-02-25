Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников

Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Брянской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской и Белгородской областей, а также над Крымом, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

Ночью ограничения на полеты были введены в аэропорту Калуги — прием и выпуск рейсов был приостановлен с 1:29 до 6:04 мск.