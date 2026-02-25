 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 69 беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Брянской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской и Белгородской областей, а также над Крымом, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Политика

Ночью ограничения на полеты были введены в аэропорту Калуги — прием и выпуск рейсов был приостановлен с 1:29 до 6:04 мск.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Александра Озерова
беспилотники ПВО Минобороны
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Минздрав предложил реформу порядка медицинской помощи детям Общество, 09:01
Работа из дома и вечная занятость. Что еще грозит депрессией и выгоранием Образование, 09:00
Буданов предложил избегать ударов по центрам принятия решений Политика, 08:58
Вас проверит Магадан: риски экстерриториальных проверок ФНС для бизнесаПодписка на РБК, 08:53
С 1 марта изменятся правила назначения единого пособия на детей Общество, 08:50
Появилось видео спора в ООН замглавы МИД Украины с Небензей о его корнях Политика, 08:47
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге Общество, 08:46
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Трамп в почти двухчасовой речи перед конгрессом единожды упомянул Россию Политика, 08:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Вы заключили невыгодную сделку в ходе жестких переговоров. Как оспоритьПодписка на РБК, 08:25
Трамп признал участие США в убийстве наркобарона в Мексике Политика, 08:09
Разрушения и десятки погибших после наводнения в Бразилии. Видео Общество, 08:08
Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа Политика, 08:08
«Синдром блестящей обертки»: как бизнес впустую внедряет инновации Образование, 08:00