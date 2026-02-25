«Роскосмос» назвал имя российского члена экипажа миссии Crew-13
Космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников определен в основной состав экипажа космического корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13, сообщила корпорация.
Планируемая дата старта миссии — вторая половина 2026 года, уточнил «Роскосмос».
Кроме Тетерятникова, межведомственная комиссия определила еще одного космонавта «Роскосмоса» — Арутюна Кивиряна в дублирующий экипаж Crew-13.
Crew Dragon — многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для транспортировки астронавтов и грузов к МКС. Разработан американской компанией SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Задача Crew Dragon — вернуть США возможность доставлять астронавтов к МКС без участия российских кораблей «Союз».
15 февраля корабль Crew Dragon, на борту которого находился космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, пристыковался к Международной космической станции. Он был запущен 13 февраля с мыса Канаверал во Флориде. Перед стартом космонавты произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина: «Поехали!»
