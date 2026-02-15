Crew Dragon с российским космонавтом на борту состыковался с МКС
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Процесс стыковки космического корабля к модулю Harmony станции завершился в 15:15 по восточному времени США (23:15 мск. — РБК). «Экипаж на борту Dragon и станции приступил к стандартным проверкам на герметичность и герметизации пространства между космическим кораблем и станцией в рамках подготовки к открытию люка», — говорится в сообщении.
Корабль Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде 13 февраля. В состав экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Перед стартом космонавты произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина «Поехали!»
Crew Dragon — это многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для транспортировки астронавтов и грузов к МКС, разработанный американской компанией SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Главная цель Crew Dragon — стать альтернативой российским кораблям «Союз».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»