Технологии и медиа
0

Crew Dragon с российским космонавтом на борту состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Процесс стыковки космического корабля к модулю Harmony станции завершился в 15:15 по восточному времени США (23:15 мск. — РБК). «Экипаж на борту Dragon и станции приступил к стандартным проверкам на герметичность и герметизации пространства между космическим кораблем и станцией в рамках подготовки к открытию люка», — говорится в сообщении.

Корабль Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде 13 февраля. В состав экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Перед стартом космонавты произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина «Поехали!»

Космонавт Федяев накормил коллег борщом перед отправкой миссии к МКС
Технологии и медиа
Андрей Федяев, Джек Хэтэуэй, Джессика Меир, Софи Адено (слева направо)

Crew Dragon — это многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для транспортировки астронавтов и грузов к МКС, разработанный американской компанией SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Главная цель Crew Dragon — стать альтернативой российским кораблям «Союз».

Анастасия Карева
Crew Dragon МКС NASA SpaceX космос
