Члены экипажа Crew Dragon произнесли при старте фразу Гагарина
Члены экипажа корабля Crew Dragon, который был запущен к Международной космической станции, произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, показала трансляция запуска NASA.
«Поехали!» — сказал космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. Другие члены экипажа, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, повторили фразу вслед за коллегой.
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым на борту стартовал к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде. Корабль выводит на орбиту ракета Falcon 9.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»