0

Члены экипажа Crew Dragon произнесли при старте фразу Гагарина

Члены экипажа Crew Dragon произнесли при старте фразу Гагарина «Поехали!»
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters

Члены экипажа корабля Crew Dragon, который был запущен к Международной космической станции, произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, показала трансляция запуска NASA.

«Поехали!» — сказал космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. Другие члены экипажа, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, повторили фразу вслед за коллегой.

«Роскосмос» в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты
Технологии и медиа
Международная космическая станция

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым на борту стартовал к Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде. Корабль выводит на орбиту ракета Falcon 9.

