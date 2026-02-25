 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом

The Sun: экс-принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили ездить верхом
Сюжет
Дело Эпштейна
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Jordan Pettitt / Reuters)

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов на фоне скандала о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, лишился одного из последних хобби: экс-принцу запретили верховую езду, пишет The Sun.

«С момента ареста на прошлой неделе ему было приказано не заниматься верховой ездой. Это считается неприличным», — сказал источник.

19 февраля экс-принца задержали в рамках расследования дела Эпштейна. В доме провели обыски, а позже он был отпущен. Король Карл III выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

По данным газеты, советники короля считают, что Эндрю во время прогулок верхом могут запечатлеть фотографы, и называют «неуместными» кадры улыбающегося «опального принца». Это ограничение служит частью стратегии по снижению его публичного присутствия.

«Он фактически прикован к дому, его единственные компаньоны — собаки, в том числе две корги, принадлежавшие покойной матери», — говорится в статье.

Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол
Общество
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Принц оказался в центре внимания после заявлений американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что в 17-летнем возрасте ее склоняли к сексу с принцем. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022-м заключил внесудебное соглашение с Джуффре. В том же году по решению королевы Елизаветы II он был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

В начале прошлого года Эндрю съехал из поместья Royal Lodge, в октябре король Карл III лишил младшего брата королевских титулов, а в конце декабря экс-принц лишился и лицензии на оружие. При этом Маунтбаттен-Виндзор формально остается государственным советником — членом группы совершеннолетних представителей королевской семьи, которые могут временно исполнять обязанности монарха.

Газета The Guardian сообщала, что король одобрил единовременную выплату своему брату в размере «шестизначной суммы» и готов лично выплачивать тому ежегодное пособие.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Карл III Принц Эндрю Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол
Общество
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна
Общество
Задержанного по делу Эпштейна экс-посла в США отпустили под залог
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Краснодарском крае. Видео Политика, 12:09
Отчет Мишустина об итогах работы правительства за 2025 год. Трансляция Политика, 12:08
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах Политика, 12:05
Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области Политика, 12:04
Триггерный маркетинг «как из Pinterest» — когда это работает Образование, 12:00
Почему мебель стала активом для российских коллекционеров Компании, 12:00
FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции Политика, 11:55
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали Общество, 11:54
«Мы так всегда делали»: как понять, что босс и коллеги манипулируют вами Образование, 11:53
Собянин анонсировал первую в мире ИИ-систему управления дорогами в Тушино Город, 11:51
The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом Политика, 11:48
Художник Лев Повзнер: «Меня интересует только абсурд» Стиль, 11:48
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год Финансы, 11:37