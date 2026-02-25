The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Jordan Pettitt / Reuters)

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов на фоне скандала о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, лишился одного из последних хобби: экс-принцу запретили верховую езду, пишет The Sun.

«С момента ареста на прошлой неделе ему было приказано не заниматься верховой ездой. Это считается неприличным», — сказал источник.

19 февраля экс-принца задержали в рамках расследования дела Эпштейна. В доме провели обыски, а позже он был отпущен. Король Карл III выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

По данным газеты, советники короля считают, что Эндрю во время прогулок верхом могут запечатлеть фотографы, и называют «неуместными» кадры улыбающегося «опального принца». Это ограничение служит частью стратегии по снижению его публичного присутствия.

«Он фактически прикован к дому, его единственные компаньоны — собаки, в том числе две корги, принадлежавшие покойной матери», — говорится в статье.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Принц оказался в центре внимания после заявлений американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что в 17-летнем возрасте ее склоняли к сексу с принцем. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022-м заключил внесудебное соглашение с Джуффре. В том же году по решению королевы Елизаветы II он был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

В начале прошлого года Эндрю съехал из поместья Royal Lodge, в октябре король Карл III лишил младшего брата королевских титулов, а в конце декабря экс-принц лишился и лицензии на оружие. При этом Маунтбаттен-Виндзор формально остается государственным советником — членом группы совершеннолетних представителей королевской семьи, которые могут временно исполнять обязанности монарха.

Газета The Guardian сообщала, что король одобрил единовременную выплату своему брату в размере «шестизначной суммы» и готов лично выплачивать тому ежегодное пособие.