Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Toby Melville / Reuters)

Правительство Австралии заявило о готовности поддержать исключение Эндрю Маунтбеттен-Виндзора — бывшего принца Эндрю и младшего брата короля Карла III — из линии наследования британского престола, сообщает The Guardian.

Бывший принц занимает восьмое место в очереди на престол после принцев Уильяма и Гарри и их детей.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе направил письмо своему британскому коллеге Киру Стармеру. Это произошло на фоне подготовки в Великобритании к рассмотрению законов, предусматривающих лишение Маунтбаттен-Виндзора права наследования престола после завершения расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуального насилии и склонении несовершеннолетних к проституции.

В письме говорится, что правительство Австралии согласится с любым предложением об отстранении Маунтбаттен-Виндзора от наследования престола, а также отмечено, что должно быть проведено полное и надлежащее расследование.

19 февраля Эндрю задержали в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. В доме экс-принца провели обыски, позже он был отпущен. Король Карл III выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию. Маунтбаттен-Виндзор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Несмотря на лишение титулов, Маунтбаттен-Виндзор формально остается государственным советником — членом группы совершеннолетних представителей королевской семьи, которые могут временно исполнять обязанности монарха в случае болезни или отсутствия Карл III.

Для исключения из линии престолонаследия требуется акт парламента Великобритании и согласие 14 стран Содружества, где Карл III является главой государства, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию.