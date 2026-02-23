 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол

Сюжет
Дело Эпштейна
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Toby Melville / Reuters)

Правительство Австралии заявило о готовности поддержать исключение Эндрю Маунтбеттен-Виндзора — бывшего принца Эндрю и младшего брата короля Карла III — из линии наследования британского престола, сообщает The Guardian.

Бывший принц занимает восьмое место в очереди на престол после принцев Уильяма и Гарри и их детей.

Как файлы Эпштейна запустили волну отставок и новых дел по всему миру
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе направил письмо своему британскому коллеге Киру Стармеру. Это произошло на фоне подготовки в Великобритании к рассмотрению законов, предусматривающих лишение Маунтбаттен-Виндзора права наследования престола после завершения расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуального насилии и склонении несовершеннолетних к проституции.

В письме говорится, что правительство Австралии согласится с любым предложением об отстранении Маунтбаттен-Виндзора от наследования престола, а также отмечено, что должно быть проведено полное и надлежащее расследование.

WSJ узнала о связи ареста экс-принца Эндрю со сливом документов Эпштейну
Политика
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

19 февраля Эндрю задержали в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. В доме экс-принца провели обыски, позже он был отпущен. Король Карл III выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию. Маунтбаттен-Виндзор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Несмотря на лишение титулов, Маунтбаттен-Виндзор формально остается государственным советником — членом группы совершеннолетних представителей королевской семьи, которые могут временно исполнять обязанности монарха в случае болезни или отсутствия Карл III.

Для исключения из линии престолонаследия требуется акт парламента Великобритании и согласие 14 стран Содружества, где Карл III является главой государства, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Австралия Великобритания Принц Эндрю королевская семья
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор фото
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор
бывший принц, лишенный титула
19 февраля 1960 года
Материалы по теме
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю
Политика
В Кремле отказались комментировать задержание бывшего принца Эндрю
Политика
Трамп назвал «позором» задержание экс-принца Эндрю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02
Новый образец «Байкала» совершил свой первый испытательный полет Общество, 16:56
Вице-чемпион Олимпиады Филиппов пошутил про сдачу медали «на цветмет» Спорт, 16:50
«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса Общество, 16:50
Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол Общество, 16:37
Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике Политика, 16:32
«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады» Спорт, 16:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Axios назвал двух потенциальных преемников Трампа Политика, 16:22
«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке Спорт, 16:15
Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели Политика, 16:14
Буданов назвал сроки нового раунда мирных переговоров Политика, 16:10
В Мытищах возбудили дело после гибели девочки при катании на тюбинге Общество, 16:06
Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА Спорт, 16:03