Политика⁠,
0

«Калашников» создал дрон-камикадзе с дальностью действия свыше 100 км

«Калашников»: создан первый управляемый боеприпас с дальностью свыше 100 км
Фото: kalashnikovnews / Telegram
Фото: kalashnikovnews / Telegram

Концерн «Калашников» разработал дрон-камикадзе тактического класса КУБ-10МЭ дальностью полета свыше 100 км. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Комплекс создавали с учетом опыта применения управляемых боеприпасов в зоне проведения военной операции. Среди особенностей КУБ-10МЭ — оптико-электронная система наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, а также повышенная защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Комплекс также оснащен системой аэрофото- и видеосъемки с записью информации, получаемой с борта.

По данным концерна, КУБ-10МЭ, в частности, предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, бронетранспортеров, элементов командных пунктов, объектов ПВО и РЭБ, а также объектов тылового обеспечения и стартовых позиций комплексов с беспилотниками.

В пресс-службе указали, что КУБ-10МЭ может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч в дневное и ночное время при порывах ветра до 10 м/с и температуре от минус 30 до плюс 40 °C.

«Ростех» разработал снаряд с дистанционным подрывом для борьбы с дронами
Технологии и медиа

Осенью 2025-го в ВС России создали войска беспилотных систем. В июне того же года президент России Владимир Путин призывал обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Глава государства отмечал, что на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Они используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.

Путин также подчеркнул, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль на Украине, и тоже «не опаздывает».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

