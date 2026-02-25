 Перейти к основному контенту
Архив об НЛО исчез после приказа Трампа показать файлы об инопланетянах

Архив из 3,8 млн файлов рассекреченных документов правительства США исчез со сервера Black Vault всего через день после того, как президент Дональд Трамп распорядился опубликовать все материалы, связанные с НЛО. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщил основатель Black Vault, исследователь и уфолог Джон Гриневальд-младший, 20 февраля главный сервер был очищен, в результате чего исчезли сотни гигабайт файлов о НЛО, секретных проектах ЦРУ и заговорах, включая убийство Джона Кеннеди. Права доступа к каталогам и журналы владения файлами были изменены без объяснения причин.

Гриневальд уточнил, что все 3,8 млн файлов были заранее заархивированы в безопасных местах, и сайт вскоре был восстановлен. По его словам, случай мог быть связан с ошибкой хостинг-провайдера при плановом обслуживании сервера, но он не исключил и возможность преднамеренного удаления.

Black Vault более тридцати лет систематизирует рассекреченные материалы о секретных программах и инцидентах, связанных с исследованием инопланетных технологий. Архив включает документы ЦРУ, военных баз и отчеты свидетелей, доступные для свободного поиска, начиная с 1940-х годов, а также данные, полученные по Закону о свободе информации (FOIA).

Барак Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Общество
Барак Обама

Трамп заявил о своем поручении министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы о внеземной жизни, НЛО и неопознанных воздушных явлениях 20 февраля. Глава Белого дома назвал эти данные «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

Незадолго до этого Трамп раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за разглашение секретных данных о существовании инопланетян, назвав это «большой ошибкой». Речь идет об интервью Обамы блогеру Брайану Тайлеру Коэну. Отвечая на вопрос о существовании инопланетян, экс-президент сказал, что «они настоящие», но отметил, что сам их не видел.

«Их [инопланетян] не держат в... зоне 51. Подземных сооружений нет, если только не существует какой-то грандиозный заговор и они скрыли это от президента Соединенных Штатов», — добавил Обама.

Читайте РБК в Telegram.

