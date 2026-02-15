Обама заявил о существовании инопланетян

Барак Обама (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Барак Обама в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen американского политического блогера Брайна Тайлера Коэна заявил, что инопланетяне существуют.

«Они [инопланетяне] существуют, но я их никогда не видел», — сказал Обама. Он добавил, что в Зоне 51 «их не держат, а подземных баз там нет». «Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента США», — добавил он.

На вопрос Коэна, какой ответ политик хотел получить, когда стал президентом, Обама ответил: «Где инопланетяне?»

В ноябре 2011 года Белый дом опроверг информацию о наличии свидетельств контактов с внеземными цивилизациями.

В то время NASA планировало запуск проекта марсианской научной лаборатории Curiosity, который должен был исследовать горные породы, почвы и другие геологические образования Красной планеты в поисках форм жизни. Барак Обама после успешной посадки марсохода в августе 2012 года призвал ученых моментально предупредить его, если они установят контакт с марсианами.

В 2021 года Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Обама заявил, что в Соединенных Штатах существуют съемки летающих объектов неустановленного происхождения. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — объяснил экс-президент.