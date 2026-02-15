 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обама заявил о существовании инопланетян

Барак Обама
Барак Обама (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Барак Обама в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen американского политического блогера Брайна Тайлера Коэна заявил, что инопланетяне существуют.

«Они [инопланетяне] существуют, но я их никогда не видел», — сказал Обама. Он добавил, что в Зоне 51 «их не держат, а подземных баз там нет». «Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента США», — добавил он.

На вопрос Коэна, какой ответ политик хотел получить, когда стал президентом, Обама ответил: «Где инопланетяне?»

В ноябре 2011 года Белый дом опроверг информацию о наличии свидетельств контактов с внеземными цивилизациями.

Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению НЛО
Общество
Фото:Eric Draper / AP

В то время NASA планировало запуск проекта марсианской научной лаборатории Curiosity, который должен был исследовать горные породы, почвы и другие геологические образования Красной планеты в поисках форм жизни. Барак Обама после успешной посадки марсохода в августе 2012 года призвал ученых моментально предупредить его, если они установят контакт с марсианами.

В 2021 года Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Обама заявил, что в Соединенных Штатах существуют съемки летающих объектов неустановленного происхождения. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — объяснил экс-президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Барак Обама инопланетяне теория заговора
Барак Обама фото
Барак Обама
экс-президент, политик
4 августа 1961 года
Материалы по теме
Илон Маск назвал себя инопланетянином
Общество
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян верят в существование инопланетян
Общество
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Силы ПВО сбили за четыре часа 102 беспилотника над Россией Политика, 13:49
Шохин рассказал о «клинической смерти» ВТО Политика, 13:49
Каллас эстонской поговоркой объяснила требования ЕС к России Политика, 13:41
МВД назвало кражу самым частым преступлением в России Общество, 13:35
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ Общество, 13:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх Спорт, 13:13
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:08
На Земле началась вторая магнитная буря февраля Общество, 13:04
Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны Политика, 12:58
В Челябинске возбудили дело после нападения с ножом в храме Общество, 12:56
В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада Общество, 12:54
Каллас ответила на заявление США о «цивилизационной гибели Европы» Политика, 12:51