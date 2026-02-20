 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп решил поручить Пентагону раскрыть документы об НЛО

Трамп решил поручить Пентагону раскрыть документы о внеземной жизни и НЛО
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп решил поручить министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО. Об этом он написал в Truth Social.

Такое решение Трамп объяснил «огромным интересом к этому вопросу».

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал глава Белого дома.

В четверг американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации после его недавнего заявления о существовании инопланетян. «Он извлек это из секретной информации…. Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Джорджию. По его мнению, Обама «совершил большую ошибку».

В интервью в подкасте Брайана Тайлера Коэна экс-президента спросили, существуют ли инопланетяне на самом деле. «Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в... Зоне 51», — сказал он. «Подземных сооружений нет, если только не существует какой-то грандиозный заговор и они скрыли это от президента Соединенных Штатов», — добавил Обама.

Зона 51 — это засекреченный объект ВВС США в штате Невада, где, по мнению некоторых, находятся тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля. В архивных документах ЦРУ, рассекреченных в 2013 году, утверждалось, что это был полигон для испытаний сверхсекретных самолетов-шпионов.

«За время моего президентства я не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами. Серьезно!» — написал бывший американский лидер в соцсети.

Он объяснил свою веру в существование инопланетян тем, что статистическая вероятность  жизни за пределами Земли высока, поскольку Вселенная очень обширна. Однако шансы на посещение Земли инопланетянами низки, учитывая расстояние, считает он.

Трамп, отвечая на вопрос о том, видел ли он доказательства существования инопланетян, сказал: «Я не знаю, существуют они или нет».

В 2022 году Пентагон не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали тут  аварийную посадку. В докладе ведомства от 2024 года говорится, что расследования, проведенные после окончания Второй мировой войны, не нашли никаких доказательств существования внеземных технологий, а большинство наблюдений были ошибочно идентифицированы как обычные объекты и явления.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Орбан назвал одного виновника в подрыве «Севпотока» и перекрытии «Дружбы» Политика, 06:03
Генерала Якубовского обвинили в передаче взяток чиновникам Минпромторга Общество, 06:01
Пилот погиб во время крушения самолета ВВС Ирана Общество, 05:38
В России снизилось число компаний с премиями и подарками на 23 февраля Общество, 05:02
В США освободили семью из России, которая четыре месяца была под стражей Общество, 05:02
Трамп решил поручить Пентагону раскрыть документы об НЛО Политика, 04:39
Мосгорсуд отменил постановление об УДО экс-директора НИИ «Росрезерва» Общество, 04:25
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Амурской области пропал вертолет Robinson Общество, 04:01
На Украине двое полицейских пострадали от брошенной в машину гранаты Политика, 03:34
Леонова сочла оправданным риск Петросян с четверным прыжком на ОИ Спорт, 03:29
В Генштабе России назвали потери ВСУ в 2025 году Политика, 03:22
Трамп пошутил, что «чуть не уволил» Рубио за его выступление в Мюнхене Политика, 03:15
Разведуправление Пентагона сообщило о преимуществе России над ВСУ Политика, 03:06
Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде Спорт, 02:05