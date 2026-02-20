Трамп решил поручить Пентагону раскрыть документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп решил поручить министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО. Об этом он написал в Truth Social.

Такое решение Трамп объяснил «огромным интересом к этому вопросу».

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал глава Белого дома.

В четверг американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации после его недавнего заявления о существовании инопланетян. «Он извлек это из секретной информации…. Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Джорджию. По его мнению, Обама «совершил большую ошибку».

В интервью в подкасте Брайана Тайлера Коэна экс-президента спросили, существуют ли инопланетяне на самом деле. «Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в... Зоне 51», — сказал он. «Подземных сооружений нет, если только не существует какой-то грандиозный заговор и они скрыли это от президента Соединенных Штатов», — добавил Обама.

Зона 51 — это засекреченный объект ВВС США в штате Невада, где, по мнению некоторых, находятся тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля. В архивных документах ЦРУ, рассекреченных в 2013 году, утверждалось, что это был полигон для испытаний сверхсекретных самолетов-шпионов.

«За время моего президентства я не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами. Серьезно!» — написал бывший американский лидер в соцсети.

Он объяснил свою веру в существование инопланетян тем, что статистическая вероятность жизни за пределами Земли высока, поскольку Вселенная очень обширна. Однако шансы на посещение Земли инопланетянами низки, учитывая расстояние, считает он.

Трамп, отвечая на вопрос о том, видел ли он доказательства существования инопланетян, сказал: «Я не знаю, существуют они или нет».

В 2022 году Пентагон не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали тут аварийную посадку. В докладе ведомства от 2024 года говорится, что расследования, проведенные после окончания Второй мировой войны, не нашли никаких доказательств существования внеземных технологий, а большинство наблюдений были ошибочно идентифицированы как обычные объекты и явления.