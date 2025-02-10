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Политика ,  
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Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Глава МВД Латвии Козловскис: границу с Россией могут закрыть за несколько часов
Если возникнет угроза с востока, граница Латвии будет закрыта в течение нескольких часов, предупредил глава МВД республики. Половина латышей выступают против запрета на поездки в Россию, 38% — за
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Жителям Латвии не следует посещать Россию и Белоруссию, поскольку граница с ними может быть оперативно закрыта в случае обострения ситуации. Об этом заявил глава латвийского МВД Рихардс Козловскис в эфире LSM.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Латвийское Минобороны несколькими днями ранее также попросило сократить связи с обеими странами. «Да, отношения не разорваны полностью, но нужно понимать риски, информировать о них и прислушиваться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию», — призвал министр Андрис Спрудс. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии подозревает, что граждане республики подвержены риску вербовки со стороны российских спецслужб с помощью шантажа и угроз.

Вопрос о запрете поездок в Россию остается дискуссионным в латвийском обществе: 48% опрошенных не хотят ограничений поездок на российскую территорию, тогда как 38% выступили бы в поддержку таких мер, следует из результатов прошлогоднего опроса TV3. В отношении Белоруссии против запрета высказались 50%, за — 36% опрошенных.

В среднем в прошлом году из Латвии в Россию приезжало 2 тыс. человек в месяц, в позапрошлом — 1 тыс., следует из статистики СГБ.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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