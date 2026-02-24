Появились кадры захвата танкера Bertha американскими военными. Видео

Video

Американские военные провели операцию по захвату нефтяного танкера Bertha в Индийском океане, сообщила пресс-служба Пентагона в Х.

Судно следовало из Карибского моря. Как пишет Reuters, оно ходит под флагом Островов Кука, связано с компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и подпадает под санкции США, введенные в январе 2020 года.

Танкер обвинили в нарушении санкционного режима.

Это уже третий за февраль танкер, захваченный США в Индийском океане. Первый, Aquila II, перехватили 9 февраля, а второй, Veronica III, 15-го числа.