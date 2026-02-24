США захватили третий танкер в Индийском океане

США обвинили танкер Bertha, ходивший под флагом Островов Кука, в нарушении санкционного режима. Это уже третий по счету танкер, захваченный американскими военными в Индийском океане за февраль

Вооруженные силы США захватили в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha, он следовал из Карибского моря, сообщила пресс-служба Пентагона в Х.

Американские войска провели досмотр и высадились на борт судна Bertha в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, сообщило военное ведомство.

«Судно действовало в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне, и пыталось уйти», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что международные воды не являются убежищем для подсанкционных субъектов, и пообещали привлекать их к ответственности на суше, в воздухе и на море.

Танкер Bertha, ходящий под флагом Островов Кука, связан с компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и подпадает под санкции США, введенные в январе 2020 года, пишет Reuters.

США перехватили второй танкер — Veronica III — в Индийском океане в середине февраля. Пентагон также объявил, что судно пыталось нарушить карантин, установленный Трампом. The Wall Street Journal отмечала, что карантином называют объявленную республиканцем в декабре 2025 года морскую блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы.

До этого, в ночь на 9 февраля, американские вооруженные силы захватили в Индийском океане нефтяной танкер Aquila II, который также обвинили в нарушении санкционного режима.

В середине декабря 2025 года Трамп объявил блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Власти республики он обвинил в «краже американских активов», нефти и земли. По его словам, правительство Николаса Мадуро использовало доходы от месторождений для «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». В начале января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой захватили Мадуро. Его обвинили в причастности к наркоторговле, сейчас он ожидает суда, который состоится весной.