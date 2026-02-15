США перехватили в Индийском океане еще один танкер

США перехватили в Индийском океане судно Veronica III, экипаж которого заподозрили в нарушении американских санкций, сообщает Пентагон.

Как заявило ведомство, судно пыталось «нарушить карантин», установленный президентом США Дональдом Трампом. The Wall Street Journal отмечала, что карантином называют объявленную республиканцем в декабре 2025 года морскую блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы.

Американские военные преследовали судно из Карибского моря до Индийского океана, перехват произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM), заявили в Пентагоне.

По данным VesselFinder, Veronica III — нефтяной танкер, построенный в 2006 году, который ходит под флагом Панамы. В последний раз, согласно Автоматической идентификационной системе, он передавал данные о своем местоположении 67 дней назад, когда находился в Балтийском море. В декабре 2024 года США внесли его и еще несколько судов в санкционный список, заявив, что те «в совокупности отгрузили для Ирана десятки миллионов баррелей нефти».

В ночь на 9 февраля американские вооруженные силы захватили нефтяной танкер Aquila II, который также обвинили в нарушении санкционного режима США. Пентагон заявил, что судно пыталось скрыться, но его отследили.

Материал дополняется