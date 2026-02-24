МИД заявил о планах передать Киеву бомбу в преддверии конференции по ДНЯО

Фото: Андрей Любимов / РБК

Лондон и Париж рассматривают возможность передать Украине ядерное оружие в преддверии Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Свои опасные планы Лондон и Париж вынашивают фактически в преддверии Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, запланированной на апрель этого года», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься Москвой как попытка создать прямую угрозу безопасности России критического порядка и неизбежно получат «жесткий отпор».

Утром 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу».

По версии ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины. Как отметили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной бомбой.

СВР также подчеркнула, что Берлин «благоразумно отказался» от участия в «авантюре».

В Кремле назвали данные СВР чрезвычайно важными, указав на угрозу режиму нераспространения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах.

Президент России Владимир Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент».