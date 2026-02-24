 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

МИД заявил о планах передать Киеву бомбу в преддверии конференции по ДНЯО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лондон и Париж рассматривают возможность передать Украине ядерное оружие в преддверии Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Свои опасные планы Лондон и Париж вынашивают фактически в преддверии Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, запланированной на апрель этого года», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься Москвой как попытка создать прямую угрозу безопасности России критического порядка и неизбежно получат «жесткий отпор».

Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Утром 24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу».

По версии ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины. Как отметили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной бомбой.

СВР также подчеркнула, что Берлин «благоразумно отказался» от участия в «авантюре».

В Кремле назвали данные СВР чрезвычайно важными, указав на угрозу режиму нераспространения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах.

Президент России Владимир Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент».

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Полина Минаева
ядерное оружие Мария Захарова МИД Украина Франция Великобритания
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
