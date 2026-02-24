Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины

Утром 24 февраля СВР сообщила, что Британия и Франция работают над тайной передачей Украине ядерного оружия или «грязной бомбы». По словам Ушакова, Россия будет разговаривать с США по поводу этих данных

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Москва доведет до Вашингтона сведения о возможной передаче Киеву ядерного оружия или «грязной бомбы» Великобританией и Францией, сообщил «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Надеюсь, что до американцев дойдет [позиция России]. Мы доведем специально. <...> Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — сказал он.

24 февраля Служба внешней разведки России заявила, что Лондон и Париж «активно работают» над передачей Киеву ядерного оружия. По данным СВР, западные страны намерены осуществить поставку тайно, представив ядерный боеприпас как собственную разработку Украины. Для западных элит обладание Украиной ядерным оружием или хотя бы «грязной бомбой» позволит претендовать на более выгодные условия завершения конфликта, полагает российская разведка.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из ее вариантов служит подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Президент Владимир Путин, комментируя данные СВР, заявил, что противники России «не брезгуют никакими другими средствами» и должны понимать, чем это может закончиться.

В Кремле назвали данные СВР чрезвычайно важными, указав на угрозу режиму нераспространения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах. «То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная», — сказал пресс-секретарь.

Российские сенаторы обратились к парламентам Великобритании, Франции, Европарламенту, ООН, МАГАТЭ и участникам ДНЯО с призывом проверить данные СВР о планах Лондона и Парижа поставить ядерное оружие Киеву. Авторы призвали международные организации задействовать свои мандаты для соответствующих расследований.

Франция опровергла данные о готовящейся передаче Киеву ядерного оружия, сообщили РБК в посольстве Франции в России. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали в посольстве.