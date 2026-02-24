Путин заявил, что за неимением успехов на фронте Киев занимается террором
Киев делает ставку на индивидуальный и массовый террор, так как не может добиться значимых результатов на поле боя, заявил российский президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор», — сказал он и в качестве примера привел обстрелы гражданских объектов, диверсии и, в частности, взрыв на Савеловском вокзале.
Взрыв произошел в ночь на 24 февраля: к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек и совершил самоподрыв. Помимо подозреваемого, погиб один полицейский, еще двое были госпитализированы.
Путин предположил, что подозреваемого могли завербовать.
«Скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел», — сказал он.
Правоохранительные органы возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Максимальное наказание по первой — пожизненное заключение
