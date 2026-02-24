СК: подозреваемый во взрыве на Савеловском вокзале прибыл из Санкт-Петербурга

СК установил маршрут подозреваемого во взрыве на Савеловском вокзале

Фото: Следственный комитет России

Подозреваемый во взрыве на Савеловском вокзале прибыл в Москву из Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов также установили его маршрут передвижения на территории Московского региона.

«Установлено, что фигурант 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга в Москву. Следователями столичного Следственного комитета и оперативными сотрудниками правоохранительных органов установлен маршрут его передвижения на территории Московского региона», — сказала она.

Следственный комитет также установил личность подозреваемого, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

Взрыв произошел в ночь на 24 февраля: к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек и, как установил Следственный комитет, совершил самоподрыв. Помимо подозреваемого, погиб один полицейский, еще двое были госпитализированы.

Материал дополняется