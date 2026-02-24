Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом, об этом он заявил на заседании коллегии ведомства, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе заседания глава государства отметил значимый вклад сотрудников ведомства в обеспечение суверенитета России и защиту безопасности граждан, а также решение поставленных перед ними в прошедшем 2025 году задач на всех ключевых направлениях.

Также на заседании коллегии президент допустил, что взрыв в Москве на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля произошел в результате вербовки через интернет.

По данным МВД, минувшей ночью к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала, подошел человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы, подозреваемый погиб на месте. Следственный комитет назвал причиной взрыва самоподрыв.

