Путин преобразовал комиссию по противодействию финансированию терроризма
В России появилась межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, следует из указа президента Владимира Путина.
«Постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», — говорится в документе.
Она будет иметь доступ к материалам федеральных и местных органов исполнительной власти, Следственного комитета, прокуратуры, Центробанка, Росфинмониторинга в отношении лиц, которых подозревают в причастности к террористической, экстремистской или диверсионной деятельности.
Возглавлять комиссию будет замдиректора Росфинмониторинга, курирующий вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма действовала с 2015 года. Она обладала полномочиями принимать решения о замораживании имущества организаций и физлиц, если есть основания подозревать их в причастности к террористической деятельности.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов