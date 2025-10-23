 Перейти к основному контенту
Общество
Путин преобразовал комиссию по противодействию финансированию терроризма

Путин создал комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма
К названию комиссии по противодействию финансированию терроризма добавлено «и экстремистской деятельности». Руководить ею будет представитель Росфинмониторинга
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В России появилась межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, следует из указа президента Владимира Путина.

«Постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», — говорится в документе.

Она будет иметь доступ к материалам федеральных и местных органов исполнительной власти, Следственного комитета, прокуратуры, Центробанка, Росфинмониторинга в отношении лиц, которых подозревают в причастности к террористической, экстремистской или диверсионной деятельности.

Возглавлять комиссию будет замдиректора Росфинмониторинга, курирующий вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 300 человек
Политика
Эдуард Шарлот

Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма действовала с 2015 года. Она обладала полномочиями принимать решения о замораживании имущества организаций и физлиц, если есть основания подозревать их в причастности к террористической деятельности.

