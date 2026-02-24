Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала произошел после вербовки

Президент предположил, что завербованному человеку передали взрывное устройство, а затем дистанционно его взорвали. Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел около 0:05 мск 24 февраля

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в результате вербовки, допустил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел», — сказал он.

По данным МВД, около 0:05 мск 24 февраля к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы, подозреваемый погиб на месте.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что мужчина совершил самоподрыв. Позднее ведомство уточнило, что это был 22-летний уроженец Удмуртии. Он выехал из Санкт-Петербурга в Москву 22 февраля. Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлению других лиц.

Следователи завели дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).