Два человека пострадали в ЛНР из-за атаки ВСУ

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Луганской народной республике два человека пострадали во время атаки Вооруженных сил Украины по северным районам. В результате атаки также погиб один мирный житель, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, атаки начались вечером 23 февраля и продолжились в течение суток. В Кременной беспилотник ВСУ нанес удар по центру города. «К сожалению, прохожий 75-летний мужчина погиб. Еще один человек ранен, ему оказывается медицинская помощь», — добавил Пасечник.

Пасечник также отметил, что под удары ВСУ продолжают попадать объекты энергетической инфраструктуры республики. В Сватово украинский дрон атаковал легковой автомобиль, из-за чего пострадала 36-летняя женщина, она доставлена в больницу. «Обесточены абоненты ряда населенных пунктов. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению», — завершил глава региона.

Ранее беспилотники нанесли удар по поселку Центральный в Перевальском районе ЛНР. В результате атаки 14 февраля ранения получили 19 человек, в том числе десятилетняя девочка. Дроны повредили десятки жилых домов, а также здания школы, поселкового совета и почты. На следующий день Минздрав сообщил о смерти одного из пострадавших.