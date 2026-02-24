 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили за ночь 79 дронов над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА были сбиты в период с 23:00 предыдущего дня до 7:00 24 февраля.

По данным ведомства, 21 беспилотник был сбит в Белгородской области, 15 — в Краснодарском крае, 15 — над акваторией Черного моря, 11 — в Крыму, девять — над Азовским морем, пять — в Саратовской области, по одному в Адыгее, Курской и Ростовской областях.

За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов
Политика

Минувшей ночью действовали ограничения в аэропортах Саратова, Калуги и Казани. Полеты в аэропорту Саратова возобновили утром 24 февраля, спустя три часа после введения ограничений.

В ночь на 23 февраля Белгород и округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в домах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Валерия Антонова
БПЛА Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
До 20 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву
Политика
Сбитые над Севастополем дроны были начинены металлическими шариками
Политика
Минобороны сообщило о 92 сбитых дронах за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине Политика, 08:25
«Заплати, чтобы найти работу»: что не так с американским рынком трудаПодписка на РБК, 08:09
Глава «Байкал Электроникс» сравнил создание ОМК с участием в лотерее Технологии и медиа, 08:05
«Самое сильное резюме, что я видел»: как добиться такой реакции рекрутера Образование, 08:01
Глава «Байкал Электроникс» — РБК: «Теперь всегда готовимся к худшему»Подписка на РБК, 08:00
Т-банк запустил ИИ-анализатор офлайн-разговоров с клиентами Технологии и медиа, 08:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Аэропорт Ульяновска закрыли для полетов Политика, 07:53
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова Политика, 07:41
Московский аукционный дом проведет торги искусством на 1 млрд руб. Технологии и медиа, 07:30
«Сложно будет всем». Как замедление экономики в 2026-м повлияет на рынокПодписка на РБК, 07:30
Силы ПВО сбили за ночь 79 дронов над регионами России Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Самарской области ввели режим закрытого неба «Ковер» Политика, 07:16