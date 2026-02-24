Силы ПВО сбили за ночь 79 дронов над регионами России

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА были сбиты в период с 23:00 предыдущего дня до 7:00 24 февраля.

По данным ведомства, 21 беспилотник был сбит в Белгородской области, 15 — в Краснодарском крае, 15 — над акваторией Черного моря, 11 — в Крыму, девять — над Азовским морем, пять — в Саратовской области, по одному в Адыгее, Курской и Ростовской областях.

Минувшей ночью действовали ограничения в аэропортах Саратова, Калуги и Казани. Полеты в аэропорту Саратова возобновили утром 24 февраля, спустя три часа после введения ограничений.

В ночь на 23 февраля Белгород и округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в домах.