0

Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Центральное в ЛНР 14 февраля

Минздрав ЛНР: умер один из 19 раненных при атаке ВСУ на Центральное 14 февраля
В ЛНР умер один из пострадавших во время атаки Вооруженных сил Украины 14 февраля, сообщает региональный министр здравоохранения Наталия Пащенко в телеграм-канале.

«Сегодня в одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, 15 февраля еще пять человек обратились за помощью в Перевальскую городскую больницу.

В ЛНР 19 человек получили ранения при атаке дронов
Политика

Об атаке ВСУ на поселок Центральное сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник вечером 14 февраля. Сначала он заявил о 15 раненых, позже число пострадавших выросло до 19 человек. Ранения получила в том числе десятилетняя девочка, ее доставили в Луганск.

В результате атаки были повреждены десятки жилых домов, а также здания школы, поселкового совета и почты. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы силами МЧС. В округе развернули оперативный штаб.

