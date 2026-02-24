 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент Киргизии отправил в отставку еще двух министров

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку еще двух министров
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова и заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Жапаров также отправил в отставку ряд министров 16 февраля. Среди них — бывший министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргыбаев и бывший министр природных ресурсов Медер Машиев. Кроме того, был уволен глава МЧС Бообек Ажикеев.

Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника
Политика
Камчыбек Ташиев

10 февраля президент освободил от должности главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, который осенью 2025-го избил мэра города Манаса Эрнисбека Ормокова и спикера горкенеша (орган местного самоуправления). Инцидент Ташиев объяснил разногласиями на фоне выделения средств на развитие Манаса.

16 февраля Жапаров заявил, что в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Киргизия отставка министр Садыр Жапаров
