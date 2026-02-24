Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку еще двух министров

Президент Киргизии отправил в отставку еще двух министров

Садыр Жапаров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова и заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Жапаров также отправил в отставку ряд министров 16 февраля. Среди них — бывший министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргыбаев и бывший министр природных ресурсов Медер Машиев. Кроме того, был уволен глава МЧС Бообек Ажикеев.

10 февраля президент освободил от должности главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, который осенью 2025-го избил мэра города Манаса Эрнисбека Ормокова и спикера горкенеша (орган местного самоуправления). Инцидент Ташиев объяснил разногласиями на фоне выделения средств на развитие Манаса.

16 февраля Жапаров заявил, что в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота.