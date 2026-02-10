Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника

Президент Киргизии уволил главу национальной службы безопасности Камчыбека Ташиева. Как это может быть связано с возможными досрочными выборами ukfds республики — в материале РБК

Камчыбек Ташиев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Какие президент Киргизии реформировал спецслужбы

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров уволил Камчыбека Ташиева с постов председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и вице-премьера. И.о. главы ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков, заместитель председателя комитета, одновременно его кандидатура внесена в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) для утверждения главой главной спецслужбы страны. Вместе с Ташиевым Жапаров уволил трех его заместителей и секретаря Совета безопасности республики.

По информации Kaktus.media, Ташиев сейчас находится за пределами Киргизии — несколько дней назад он улетел на лечение в Германию.

Во вторник киргизский лидер также подписал указ, который реформирует систему охраны высших должностных лиц: на базе 9-й службы ГКНБ, которая отвечала за защиту президента, премьер-министра и других ключевых фигур, создается Служба государственной охраны (СГО) при президенте, которая будет подчинена ему напрямую. Другим указом Жапаров вывел из ведения ГКНБ Пограничную службу, преобразовав ее в самостоятельную Государственную пограничную службу (ГПС).

«Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив — укрепить единство», — привел слова Жапарова его пресс-секретарь Аскат Алагозов (цитата по Kaktus.media). Позднее Алагозов пояснил, что этот комментарий к Ташиеву не относился — речь идет о политиках, которые «под видом» Ташиева обращались к депутатам парламента, общественным деятелям и представителям интеллигенции, «призывая их к различным действиям»: «Поддержите генерала, подпишите здесь, сделайте так или иначе». «Эти действия создали напряженную обстановку в обществе, в том числе среди ответственных лиц в государственных структурах, включая Жогорку Кенеш», — написал Алагозов в соцсетях.

О каких конкретно действиях шла речь, президентский пресс-секретарь не уточнил. Однако накануне стало известно, что группа из 75 видных лиц республики, в числе которых ученые, экс-премьеры, депутаты и общественные деятели, направили президенту и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбеку уулу письмо с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Авторы пояснили, что Жапаров был избран в январе 2021 года по старой Конституции, но по итогам прошедшего в том же году референдума в нее были внесены поправки, которые изменили сроки его пребывания у власти: если раньше одно лицо могло возглавлять государство в течение шести лет не более одного раза, то теперь Основной закон разрешил два последовательных срока по пять лет каждый.

Подписавшие обращение считают, что после изменения Конституции возникла неопределенность в трактовке срока полномочий Жапарова, и указывают, что даже правоведы разделились на тех, кто считает необходимыми досрочные выборы, и тех, кто выступает за то, чтобы дождаться завершения шестилетнего срока правления Жапарова. Авторы письма на стороне первых — по их оценке, досрочные выборы в ближайшее время позволили бы «избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд».

Что значит отставка Ташиева и ждать ли досрочных президентских выборов

Ташиев возглавил ГКНБ в октябре 2020 года, вскоре после того, как Жапаров стал и.о. президента Киргизии. Этому предшествовали массовые протесты, начавшиеся после парламентских выборов. Под давлением протестующих Жапаров был освобожден из заключения, где с 2017 года отбывал многолетний срок по обвинению в захвате заложника. В 2021 году Ташиев получил и пост вице-премьера

Как отмечает издание 24.kg, Жапаров и Ташиев стали союзниками задолго до этих событий — с начала 2010-х они выступали с общих позиций, а в 2012 году оба оказались в центре уголовного дела о попытке насильственного захвата власти; их многолетние отношения «всегда рассматривались как один из самых устойчивых и влиятельных политических союзов в стране». «Эксперты нередко называли их союз самым прочным политическим дуэтом страны, а любые кадровые изменения вокруг Камчыбека Ташиева воспринимались как индикатор серьезных перемен в конфигурации власти», — утверждает издание. Журналисты также пишут, что в последнее время в политических кругах говорили, что Ташиев намерен баллотироваться в президенты.

Глава ГКНБ эти слухи опровергал. В 2023 году он призвал избирателей Киргизии поддержать выдвижение Жапарова на второй срок. «Наш президент, согласно старой Конституции, был избран сроком на шесть лет, а согласно сегодняшней Конституции, он имеет право быть переизбран на второй срок. Поэтому я надеюсь, что мы поддержим Садыра Нургожоевича и мы сможем вместе прослужить народу, — заявил он в декабре 2023-го (цитата по изданию «Вечерний Бишкек»). — Через восемь лет, дай бог, в Кыргызстане появится новая личность, так же горящая за страну, как мой друг Садыр».

Есть несколько версий, почему Жапаров отправил в отставку давнего соратника, говорит научный сотрудник лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская, и все они связаны с возможными досрочными выборами. «Не стоит скоропалительно оценивать ситуацию. Уже устранен ряд руководителей силовых ведомств, а Пограничная служба выведена из состава ГКНБ. Зачистка рядов становится очевидной и по заявлениям Садыра Жапарова, — сказала РБК эксперт. — Насколько далеко эти чистки пойдут по политическим связям Ташиева — вопрос открытый, поскольку сложно оценить, есть ли необходимость в понижении его авторитета или же перед нами «революция по соглашению». Для киргизской общественности, скорее, подчеркивается тот факт, что происходящее является согласованным сценарием».

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин обращает внимание, что в последние годы Ташиев сильно укрепил свои позиции во власти, в то время как влияние Жапарова постепенно ослабевало. «ГКНБ при нем фактически взяло в свои руки огромное количество полномочий — охрана президента, пограничная служба, часть следственных полномочий и компетенций генпрокуратур. У Ташиева также было очень много сторонников в парламенте, — пояснил РБК эксперт. — За последние несколько лет он усилился кардинальным образом, в то время как сторонники Жапарова постепенно теряли свои командные посты».

По оценке Притчина, президент Киргизии принял решение об отставке Ташиева на опережение, не дожидаясь утраты власти. «Конечно, одной сменой руководства ГКНБ вопрос не решить, потому что понятно, что последние годы ключевая спецслужба Киргизстана строилась в интересах в первую очередь Камчыбека Ташиева», — отмечает эксперт. Он также обращает внимание на вывод ряда структур из ведения ГКНБ: «Идет разделение ГКНБ как мощного силового конгломерата, лишение его административных полномочий и назначение новых лиц, которые с Ташиевым не связаны. Мы видим серьезный подготовленный шаг, который кардинально меняет конфигурацию в административном и силовом плане». Досрочные выборы президента в интересах Жапарова, считает эксперт, «чтобы перезагрузить политическую систему, заново отстроить вертикаль власти, более не считаться частью тандема с Ташиевым и дальше самостоятельно руководить страной».

Разговоры о том, чтобы провести президентские выборы раньше их планового срока — января 2027 года, начались в Киргизии вскоре после досрочных выборов в парламент в ноябре 2025-го. Официальных заявлений о необходимости досрочных выборов главы государства власти республики не делали.