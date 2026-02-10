Общество,
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности
Камчыбек Ташиев
Президент Киргизии освободил от должности главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, сообщается на сайте главы государства.
Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Жумгалбек Шабданбеков.
