Общество⁠,
0

Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности

Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев (Фото: Игорь Коваленко / ЕРА / ТАСС)

Президент Киргизии освободил от должности главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, сообщается на сайте главы государства.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Жумгалбек Шабданбеков.

Материал дополняется

Лента новостей
