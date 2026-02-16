Жапаров не увидел предпосылок для госпереворота в Киргизии

Садыр Жапаров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В Киргизии не зафиксирована ситуация, которая могла бы привести к государственному перевороту, считает президент страны Садыр Жапаров.

«Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует», — заявил глава государства в интервью Kabar.

16 февраля он отправил в отставку ряд министров. Среди них — Абсаттар Сыргабаев, потерявший должность министра транспорта и коммуникаций, занимавший пост министра природных ресурсов Медер Машиев. Также уволен глава МЧС Бообек Ажикеев, передает Kaktus Media.

