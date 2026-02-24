 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Орбан обвинил Киев в нефтяной блокаде, чтобы «свергнуть правительство»

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские власти сознательно пытаются создать топливный дефицит в стране и повысить цены на бензин в предвыборный период. Об этом Орбан заявил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украинцы точно знают, что и зачем делают. Они хотят, чтобы в предвыборные недели в Венгрии был дефицит топлива и цена бензина 1000 форинтов [$3,1]», — сказал Орбан.

По его словам, цель этих действий — свергнуть венгерское правительство и заменить его на лояльного Киеву чиновника. Орбан подчеркнул, что власти Венгрии пополнили стратегические резервы и предотвратили дефицит топлива.

Премьер напомнил, что Венгрия остановила предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд и не будет поддерживать решения в Брюсселе, направленные на помощь Украине, пока президент Владимир Зеленский «не придет в себя». «Мы не будем содействовать украинской нефтяной блокаде, а разрушим ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве», — сказал Орбан.

Орбан и Туск поспорили из-за помощи Украине
Политика
Дональд Туск и&nbsp;Виктор Орбан

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» не осуществлялись с 27 января, сообщила венгерская MOL.

21 февраля Орбан пригрозил Украине прекращением поставки электроэнергии, если та не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». У Будапешта есть запасы нефти на несколько месяцев, но будут приняты ответные меры против Киева, сказал премьер. По его словам, Украина пытается посеять экономический хаос в Венгрии, но страна не будет поддаваться шантажу.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южная ветка трубопровода транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии.

