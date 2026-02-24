Под британские санкции попала польская компания

Лондон, Великобритания (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания ввела санкции против строительной компании Alliance Capital, базирующейся в Варшаве, говорится в документе. Ее обвинили в способствовании поставкам товаров военного или двойного назначения в Россию.

Компания специализируется на строительстве дорог, улиц и мостов. Кроме того, она оказывает вспомогательные услуги для горнодобывающей отрасли, занимается добычей и разработкой неметаллических полезных ископаемых, строительством зданий и объектов тяжелой и гражданской инфраструктуры.

Всего в новый антироссийский санкционный список вошло 297 позиций. В том числе санкции ввели против 39 китайских организаций, двух индийских, трех тайских и одной фирмы из ОАЭ.

Ограничения также наложили на грузинские телекомпании Imedi TV и PosTV.