Политика⁠,
0

Великобритания ввела санкции против двух грузинских СМИ

Великобритания ввела санкции против грузинских Imedi и PosTV
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Великобритания ввела санкции против двух грузинских средств массовой информации — телерадиокомпании Imedi TV и телеканала PosTV, говорится в документе.

Их обвинили в преднамеренном распространении вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине и в «участии в распространении российской дезинформации».

Лондон ввел санкции против «Транснефти» и нескольких банков
Политика
Фото:Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС

Ранее Великобритания заявила о прекращении поддержки правительственных программ в Грузии и ограничении взаимодействия с партией «Грузинская мечта».

«Целью телеканала Imedi TV никогда не была безоговорочная поддержка «Грузинской мечты». Однако поддержка «Грузинской мечты» в противовес «Единому национальному движению» была простым решением», — сказал 6 февраля владелец Imedi Иракли Рухадзе, говоря о продаже телеканала агентству Prime Media Global.

Контрольным пакетом акций PosTV владеет депутат партии «Сила народа» и бывший член «Грузинской мечты» Виктор Джапаридзе. В 2022 году он приобрел 52% в телекомпании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Великобритания санкции Грузия СМИ
