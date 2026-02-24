Великобритания ввела санкции против двух грузинских СМИ
Великобритания ввела санкции против двух грузинских средств массовой информации — телерадиокомпании Imedi TV и телеканала PosTV, говорится в документе.
Их обвинили в преднамеренном распространении вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине и в «участии в распространении российской дезинформации».
Ранее Великобритания заявила о прекращении поддержки правительственных программ в Грузии и ограничении взаимодействия с партией «Грузинская мечта».
«Целью телеканала Imedi TV никогда не была безоговорочная поддержка «Грузинской мечты». Однако поддержка «Грузинской мечты» в противовес «Единому национальному движению» была простым решением», — сказал 6 февраля владелец Imedi Иракли Рухадзе, говоря о продаже телеканала агентству Prime Media Global.
Контрольным пакетом акций PosTV владеет депутат партии «Сила народа» и бывший член «Грузинской мечты» Виктор Джапаридзе. В 2022 году он приобрел 52% в телекомпании.
