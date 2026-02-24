Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе
Европейские элиты и бюрократия в Брюсселе застряли в логике конфронтации с Россией, заявил бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.
По словам дипломата, институты Евросоюза «поддерживают статус‑кво» и фактически не создают условий для мира, что «выглядит так, будто они хотят продолжения войны».
«Это может вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в клуб», — подчеркнул Прауд.
Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов.
В обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом Die Welt со ссылкой на источники писала, что более вероятно вступление в 2028–2030 годах.
