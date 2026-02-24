 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе

Прауд: Брюссель застрял в логике конфронтации, что выглядит как нежелание мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Европейские элиты и бюрократия в Брюсселе застряли в логике конфронтации с Россией, заявил бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

По словам дипломата, институты Евросоюза «поддерживают статус‑кво» и фактически не создают условий для мира, что «выглядит так, будто они хотят продолжения войны».

«Это может вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в клуб», — подчеркнул Прауд.

Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине
Политика
Дмитрий Песков

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов.

В обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом Die Welt со ссылкой на источники писала, что более вероятно вступление в 2028–2030 годах.

