Прауд: Брюссель застрял в логике конфронтации, что выглядит как нежелание мира

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Европейские элиты и бюрократия в Брюсселе застряли в логике конфронтации с Россией, заявил бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

По словам дипломата, институты Евросоюза «поддерживают статус‑кво» и фактически не создают условий для мира, что «выглядит так, будто они хотят продолжения войны».

«Это может вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в клуб», — подчеркнул Прауд.

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов.

В обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом Die Welt со ссылкой на источники писала, что более вероятно вступление в 2028–2030 годах.