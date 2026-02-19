 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине

Песков: Кремль не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Переговоры России и Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Андреев / URA.ru / Global Look Press)

Европейская сторона напрямую не участвует в переговорном процессе, а своими заявлениями лишь усугубляет конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Европейцы не присутствуют за столом переговоров, они вообще не присутствуют в целом в переговорном процессе, более того, подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования», — сказал он.

Песков добавил, что Москва не видит смысла в участии европейцев в текущих мирных обсуждениях.

«Из участников трехстороннего формата переговоров как минимум Россия, я бы сказал, не видит смысла участия европейцев. Это вряд ли чем-то может помочь», — заключил он (цитата по «Интерфаксу»).

В кулуарах переговоров в Женеве заметили наблюдателей от четырех стран
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / ТАСС

В отеле InterContinental в Женеве, где состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, за ходом встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Как со ссылкой на источники сообщило агентство «РБК-Украина», они прибыли по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Песков исключил их участие в обсуждении.

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что европейцам нужно восстановить свой статус в международных отношениях как стороны, с которой можно вести переговоры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Александра Озерова
Дмитрий Песков Европа переговоры США Россия Украина
Материалы по теме
Кремль заявил об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве
Политика
Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве
Политика
В кулуарах переговоров в Женеве заметили наблюдателей от четырех стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна Политика, 17:49
Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису Спорт, 17:46
Вы нам не подходите: как бороться с эйджизмом на работе Образование, 17:43
Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦБ оставил курс доллара на 20 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 17:37
ВС указал на необходимость возмещать убытки за некачественные услуги ЖКХ Недвижимость, 17:34
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Nissan отзовет 643 тыс. автомобилей Авто, 17:33
Дерипаска предупредил об огромных потерях при реструктуризации «Самолета» Бизнес, 17:30
Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж Спорт, 17:24
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:15
Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде Спорт, 17:14
ПСБ и R-Vision объявили о партнерстве в области кибербезопасности Пресс-релиз, 17:12
Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине Политика, 17:11