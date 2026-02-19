Кремль оценил роль европейцев в мирных переговорах по Украине
Европейская сторона напрямую не участвует в переговорном процессе, а своими заявлениями лишь усугубляет конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Европейцы не присутствуют за столом переговоров, они вообще не присутствуют в целом в переговорном процессе, более того, подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования», — сказал он.
Песков добавил, что Москва не видит смысла в участии европейцев в текущих мирных обсуждениях.
«Из участников трехстороннего формата переговоров как минимум Россия, я бы сказал, не видит смысла участия европейцев. Это вряд ли чем-то может помочь», — заключил он (цитата по «Интерфаксу»).
В отеле InterContinental в Женеве, где состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, за ходом встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Как со ссылкой на источники сообщило агентство «РБК-Украина», они прибыли по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.
Песков исключил их участие в обсуждении.
Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что европейцам нужно восстановить свой статус в международных отношениях как стороны, с которой можно вести переговоры.
