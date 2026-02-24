 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Сочи закрыли для полетов через 2,5 часа после открытия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и вылет гражданских самолетов, сообщает Росавиация.

Предыдущие ограничения, которые действовали всю ночь, были сняты в 8:04 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:34 мск.

Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК ЦСКА

Накануне введения ограничений мэр Сочи Андрей Прошунин написал об угрозе атаки БПЛА.

Утром 24 февраля аэропорт сообщил, что на стабилизацию расписания после ограничений потребуются сутки. Более ста рейсов оказались задержаны.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Сочи аэропорты ограничения
