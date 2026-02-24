Аэропорт Сочи закрыли для полетов через 2,5 часа после открытия

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и вылет гражданских самолетов, сообщает Росавиация.

Предыдущие ограничения, которые действовали всю ночь, были сняты в 8:04 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:34 мск.

Накануне введения ограничений мэр Сочи Андрей Прошунин написал об угрозе атаки БПЛА.

Утром 24 февраля аэропорт сообщил, что на стабилизацию расписания после ограничений потребуются сутки. Более ста рейсов оказались задержаны.