Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Сочи отвел сутки на стабилизацию расписания после ограничений

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию и начинает обслуживать воздушные суда в порядке очередности, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В течение ближайших суток авиакомпании будут стабилизировать свое расписание в связи с вводимыми ограничениями в аэропорту Сочи 23 февраля. Также возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании своевременно информируют пассажиров», — говорится в сообщении.

В аэропорту создали оперативный штаб, увеличено количество персонала для обслуживания пассажиров и воздушных судов в период пиковых нагрузок.

Авиакомпании в течение суток будут стабилизировать расписание после ограничений полетов, которые были введены 23 февраля.

Аэропорт Ульяновска закрыли для полетов
Политика

Воздушный хаб перестал принимать и выпускать рейсы с вечера 23 февраля, меры продлились до утра 24 февраля и действовали чуть более 13 часов — с 18:38 до 8:04 мск.

Минобороны утром отчиталось о перехвате 79 БПЛА, в том числе 15 над Краснодарским краем, еще 15 над Черным морем, 11 над Крымом и девяти над Азовским морем.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сочи аэропорты приостановка полетов
