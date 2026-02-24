 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Белоруссии оценили готовность Польши заминировать границу за двое суток

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Польша будет способна заминировать границы с Белоруссией и Россией в течение двух суток, напомнили в белорусском Минобороны в контексте выхода Варшавы из конвенции о запрете противопехотных мин.

19 февраля соответствующее заявление о возможности быстрого минирования — программе «Восточный щит» сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. На следующий день Польша вышла из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин, что дает возможность стране развернуть их производство.

В Минске при этом напомнили: в середине января Варшава утверждала, что не намерена размещать противопехотные мины вдоль восточной границы после выхода из конвенции.

Польша вышла из конвенции о запрете противопехотных мин
Политика
Фото:Carlos Luján / Europa Press / Contacto / ZUMA / ТАСС

Минувшим летом замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что элементы оборонной системы «Восточный щит» разместят в каждом муниципалитете, граничащем с Россией, Белоруссией, Литвой и Украиной.

В декабре Reuters писал, что польское госпредприятие Belma сможет производить до 1,2 млн мин в год вместо нынешних 100 тыс. На предприятии рассчитывают, что государство закупит у них 5–6 млн мин всех типов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у страны не было и нет никаких агрессивных намерений в отношении стран НАТО. В частности, он называл заявления о якобы планах Москвы напасть на альянс «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию Европы.

Анастасия Лежепекова
Белоруссия Минобороны Польша противопехотная мина
