В Белоруссии оценили готовность Польши заминировать границу за двое суток

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Польша будет способна заминировать границы с Белоруссией и Россией в течение двух суток, напомнили в белорусском Минобороны в контексте выхода Варшавы из конвенции о запрете противопехотных мин.

19 февраля соответствующее заявление о возможности быстрого минирования — программе «Восточный щит» сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. На следующий день Польша вышла из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин, что дает возможность стране развернуть их производство.

В Минске при этом напомнили: в середине января Варшава утверждала, что не намерена размещать противопехотные мины вдоль восточной границы после выхода из конвенции.

Минувшим летом замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что элементы оборонной системы «Восточный щит» разместят в каждом муниципалитете, граничащем с Россией, Белоруссией, Литвой и Украиной.

В декабре Reuters писал, что польское госпредприятие Belma сможет производить до 1,2 млн мин в год вместо нынешних 100 тыс. На предприятии рассчитывают, что государство закупит у них 5–6 млн мин всех типов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у страны не было и нет никаких агрессивных намерений в отношении стран НАТО. В частности, он называл заявления о якобы планах Москвы напасть на альянс «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию Европы.