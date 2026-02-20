Польша вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Carlos Luján / Europa Press / Contacto / ZUMA / ТАСС

Польша вышла из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин и намерена использовать этот тип вооружений для защиты в том числе восточной границы от угрозы со стороны России, сообщил Associated Press заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

По его словам, Польша будет применять как противопехотные, так и противотанковые мины в рамках оборонительной инфраструктуры на восточном фланге НАТО — на границе с Россией и Белоруссией. Он отметил, что Россия не присоединилась к конвенции и, по оценке Варшавы, «имеет очень агрессивные намерения по отношению к своим соседям».

Польша ратифицировала договор в 2012 году и уничтожила свои запасы противопехотных мин в 2016 году. Залевский сообщил, что страна начнет собственное изготовление противопехотных и противотанковых мин.

После начала боевых действий на Украине соседние с Россией государства пересматривают участие в конвенции. Ранее о выходе из нее заявили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Украина. Россия и США в число участников договора не входят.

Украина заявила о выходе из конвенции в июле 2025 года. Верховная рада приостановила действие документа, а в ноябре соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

В ООН, однако, заявили, что выйти из конвенции, будучи в состоянии вооруженного конфликта, Киев не может, поскольку это запрещено самим документом и было бы нарушением международного права.