В подмосковном Чехове проведут проверку из-за коммунальной аварии
Чеховская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосетях, приведшей к нарушению теплоснабжения и горячего водоснабжения в Чехове в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
По предварительным данным, из-за технологических нарушений без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома, а также организации здравоохранения. В ходе аварийно-восстановительных работ к полудню 18 января отопление было запущено в 65 жилых домах и на объектах здравоохранения.
Под особый контроль взяты сроки полного восстановления теплоснабжения и горячей воды и законность начисления платы за коммунальные услуги в период их ненадлежащего предоставления.
Об аварии глава городского округа Михаил Собакин сообщил накануне вечером в своем телеграм-канале. Он рассказал, что на теплосети произошла утечка, в связи с чем предупредил жителей города, которых затронуло происшествие, о снижении параметров на котельной № 2 по ГВС и отоплению.
На момент подготовки материала температура в Чехове составляет минус 12 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».
РБК обратился за комментарием в администрацию Чехова и правительство Московской области.
Ранее, 12 января, без водоснабжения и электроэнергии в результате аварии остались жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае. Отключения затронули многоквартирные дома и социальные учреждения. Специалисты приступили к устранению аварии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко