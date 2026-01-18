В подмосковном Чехове проведут проверку из-за коммунальной аварии

Фото: Прокуратура Московской области

Чеховская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосетях, приведшей к нарушению теплоснабжения и горячего водоснабжения в Чехове в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По предварительным данным, из-за технологических нарушений без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома, а также организации здравоохранения. В ходе аварийно-восстановительных работ к полудню 18 января отопление было запущено в 65 жилых домах и на объектах здравоохранения.

Под особый контроль взяты сроки полного восстановления теплоснабжения и горячей воды и законность начисления платы за коммунальные услуги в период их ненадлежащего предоставления.

Об аварии глава городского округа Михаил Собакин сообщил накануне вечером в своем телеграм-канале. Он рассказал, что на теплосети произошла утечка, в связи с чем предупредил жителей города, которых затронуло происшествие, о снижении параметров на котельной № 2 по ГВС и отоплению.

На момент подготовки материала температура в Чехове составляет минус 12 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».

РБК обратился за комментарием в администрацию Чехова и правительство Московской области.

